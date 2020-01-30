شكرا لقرائتكم خبر عن 103 آلاف شجرة تزين الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

قامت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة اليوم بزراعة مجموعة من الأشجار والأزهار الموسمية لزيادة الرقعة الخضراء في حي هجر بمدينة الدمام، بمشاركة أكثر من ٤٠ متطوعاً، وذلك ضمن مبادرة "شرقية خضراء".

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن زراعة هذه الأشجار والزهور في حي هجر جاء ضمن مبادرة "شرقية خضراء" ؛ لتعزيز زراعة وتشجير الأحياء والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن عدد الأشجار التي زُرعت ضمن المبادرة حتى الآن بلغ 103 آلاف شجرة.