فيديو.. أمير عسير : اليوم يوم فخر وعز

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني- أبها

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير منطقة عسير، صباح اليوم الخميس، بقاعة قصر أبها ورشة عمل لتصميم مطار أبها الجديد التي تنفذها هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تطوير عسير بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

وأكد أمير عسير في كلمته أن: ” هذا اليوم هو يوم فخر وعز مستطرداً أنه يوم فخر وعز لأن تنفيذ هذا المشروع جاء بأمر من القيادة التي وجهت بأن نلتقي كي نرتقي.

وتابع اليوم يوم عز لأن فيه رفعه للبلد، مشيراً إلى توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التركيز على مكامن القوة في كل مكان في المملكة وتعزيزها.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني وقعت في الربع الأخير من العام الميلادي المنقضي عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد بحضور معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ويتضمن العقد تصميم صالة سفر للركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 10 ملايين مسافر وتصميم ساحة لوقوف الطائرات تابعه للصالة الجديدة وتصميم منطقة الخدمات والمباني المساندة بالإضافة إلى تحديث المخطط العام للمشروع ويأتي ذلك بعد أن أعلن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن توقيع عقد إعادة تصميم مطار أبها الدولي الجديد خلال مشاركته في لقاء متابعة خطة استكمال عدد من مشروعات منطقة عسير الأساسية الذي رعاه أمير منطقة عسير في السابع من شهر أكتوبر 2019.