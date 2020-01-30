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شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة إصابة مراسلة تلفزيونية بانفجار في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصيبت مراسلة قناة RT الروسية في سوريا وفاء شبروني خلال تغطيتها المعارك في معرة النعمان شمال البلاد عقب انفجار إحدى الذخائر التي خلفها المسلحون.
وأظهر فيديو متداول صوت المراسلة وهي تتحدث مع شخص يرافقها في الجولة داخل السيارة ثم سمع صوت دوي انفجار هائل بعده نادى الشخص الذي كان يرافقها طالباً الإسعاف.
وتعرضت شبروني لإصابات في الوجه وتهتك بالأنسجة الرخوة في الوجه والفكين، كما أصيب جسدها ببعض الشظايا.
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