شكرا لقرائتكم سهم أرامكو ينهي تعاملات الأسبوع عند 34.15 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30 متابعات الخليج 365 - الرياض أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم الخميس عند 34.15 ريال متراجعاً بقيمة 0.25 ريال أو ما يعادل 0.73% من قيمته. وكان سعر الإغلاق السابق لسهم أرامكو عند 34.40 ريال وهو نفس سعر افتتاح جلسة اليوم الخميس. Advertisements وسجل سعر سهم أرامكو الأعلى 34.40 فيما وصل السعر الأدنى 34.15 خلال جلسة اليوم. وبلغ عدد الصفقات اليوم 6,556 صفقة فيما وصل متوسط كمية الصفقة 869 سهماً وكانت الكمية المتداولة 5,694,035 سهماً بقيمة 195,160,856.80 ريال . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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