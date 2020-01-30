محافظ الحفر يبحث خطط الربط بالسكك الحديدية

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم، برئيس هيئة النقل العام المهندس رميح الرميح، وذلك بمكتب معاليه بمدينة الرياض.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من النقاط المهمة التي تتعلق بالخطط المستقبلية لخطوط سكتي الحديد “سار ، الشمال” وكيفية الاستفادة منها، وبحث إمكانية إعداد دراسة عن إيجاد محطات توقف لدعم شبكتي الركاب والبضائع وربطهما بالمحافظة.

وفي نهاية اللقاء قدم سمو محافظ حفر الباطن شكره لمعالي رئيس هيئة النقل لاهتمامه وحسن الاستقبال وحرصه على تلبية الاحتياجات المطلوبة للمحافظة.

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