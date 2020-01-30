- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم محافظ الحفر يبحث خطط الربط بالسكك الحديدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التقى رئيس هيئة النقل العام
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن
التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم، برئيس هيئة النقل العام المهندس رميح الرميح، وذلك بمكتب معاليه بمدينة الرياض.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من النقاط المهمة التي تتعلق بالخطط المستقبلية لخطوط سكتي الحديد “سار ، الشمال” وكيفية الاستفادة منها، وبحث إمكانية إعداد دراسة عن إيجاد محطات توقف لدعم شبكتي الركاب والبضائع وربطهما بالمحافظة.
وفي نهاية اللقاء قدم سمو محافظ حفر الباطن شكره لمعالي رئيس هيئة النقل لاهتمامه وحسن الاستقبال وحرصه على تلبية الاحتياجات المطلوبة للمحافظة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الحفر يبحث خطط الربط بالسكك الحديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.