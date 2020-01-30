شكرا لقرائتكم فيديو.. مهندسة الطيران شهلاء العزازي تروي مسيرتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30 تمنت توطين نصف الصناعات العسكرية متابعات الخليج 365 - الرياض شهلاء صالح العزازي هي مهندسة طيران سعودية تعمل في هيئة الصناعات العسكرية، كشفت جوانب من مسيرتها العلمية والمهنية وطموحاتها المستقبلية. Advertisements وقالت العزازي : كل ما نتمناه في الهيئة العامة للصناعات العسكرية وسنصل له بمشيئة الله، هو توطين 50% من الصناعات العسكرية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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