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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة مكة المكرمة

أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، حيث انطلقت فترة التداول والاكتتاب في حقوق الأولوية الاثنين 27 / 01 / 2020، مبينة أن نهاية فترة تداول حقوق الأولوية ستكون الاثنين 03 / 02 / 2020، فيما ستنتهي مرحلة الاكتتاب الخميس 06 / 02 / 2020.

وبينت الشركة أنه يسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

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وأشارت إلى أنه في حال تبقي أسهم لم يكتتب فيها، فستطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم متعهدو التغطية لعملية الطرح "شركة الجزيرة للأسواق المالية" و"شركة الوساطة المالية" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

وأكدت الشركة على المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض نتيجة عدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.

ومن الجدير بالذكر بأن مجموعة السريع التجارية الصناعية تعد إحدى كبريات الشركات الرائدة في إنتاج السجاد والموكيت في المنطقة منذ أكثر من (67 عاما)، كما توزع منتجاتها في الأسواق المحلية والدولية، حيث إنها تصدر منتجاتها لأكثر من 65 دولة.

وتعمل المجموعةعلى إعادة الهيكلة وتطوير وتعزيز نشاطها، مواكبة بذلك توجهات حكومتنا الرشيدة ورؤية 2030 في تعزيز الصناعة السعودية، ودعم الصادرات الوطنية.