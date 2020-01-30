مواطنة تتفاجأ برسائل صادمة عبر الواتساب.. وهكذا جاءت ردة فعلها

كشفت مواطنة عن تعرضها للإساءة والسب والقذف عبر تطبيق التراسل الفوري ” واتساب “.

ووجهت المواطنة سؤالا لحساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر موقع التدوين الصغير تويتر: قائلة” السلام عليكم ورحمة الله، أبغى أقدم على قضية إلكترونية من فين وأيش الإجراء المتبع أرجو إفادتي بأسرع وقت؟؟”. مشيرة إلى أنها تتعرض لرسائل سب وإساءة عبر ” واتساب ” .

ورد التواصل العدلي قائلا: ” ‏‎‎يمكنكم تقديم بلاغ بذلك لدى الشرطة، واستكمال إجراءات التحقيق الأولية وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة”.

وأضاف: ” كما يمكنكم رفع دعوى سب وشتم، ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية؛ مع تضمين صحيفة الدعوى رقم قيد الدعوى العامة، أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. نسعد بتواصلك ” .