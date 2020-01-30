كشفت مواطنة عن تعرضها للإساءة والسب والقذف عبر تطبيق التراسل الفوري ” واتساب “.
ووجهت المواطنة سؤالا لحساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر موقع التدوين الصغير تويتر: قائلة” السلام عليكم ورحمة الله، أبغى أقدم على قضية إلكترونية من فين وأيش الإجراء المتبع أرجو إفادتي بأسرع وقت؟؟”. مشيرة إلى أنها تتعرض لرسائل سب وإساءة عبر ” واتساب ” .
ورد التواصل العدلي قائلا: ” يمكنكم تقديم بلاغ بذلك لدى الشرطة، واستكمال إجراءات التحقيق الأولية وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة”.
وأضاف: ” كما يمكنكم رفع دعوى سب وشتم، ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية؛ مع تضمين صحيفة الدعوى رقم قيد الدعوى العامة، أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. نسعد بتواصلك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة تتفاجأ برسائل صادمة عبر الواتساب.. وهكذا جاءت ردة فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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