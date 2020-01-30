عبدالرحمن بن مساعد يرد على سؤال نشره حساب لولوه بنت جاسم آل ثاني: أين جثة خاشقجي؟

دخل الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في جدال مع القائم بحساب غير رسمي تحت اسم “لولوه بنت جاسم آل ثاني”، وأجاب عن سؤال حول مكان جثة خاشقجي.

وسأل صاحب حساب “لولوه بنت جاسم آل ثاني” في موقع التواصل “تويتر”، الأمير بن مساعد: أين جثة خاشقجي؟

فجاء رد بن مساعد بالقول إن “الرجل قتل في جريمة بشعة ويحاكم مرتكبوها وجثته قطعت من قبلهم في عمل دنيء وهذا ليس سرا وتحدثت النيابة عن ذلك بالتفصيل، وقالت إن الجثة سلمت بعد تقطيعها إلى متعهد تركي”.

وتابع بن مساعد: لم تجيبي على سؤالي إلى الآن رغم إجابتي على أسئلتك: هل كانت الجزيرة في غاية الوداعة مع السعودية بعد توقيع الشيخ تميم لاتفاق الرياض؟ ولماذ؟ وماذا يعني ذلك؟.