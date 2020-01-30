السعودية اليوم / إيقاف تعديات على أراضٍ حكومية بمركز حميد العلايا



محايل 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل اليوم, تعديات على مساحة 500000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز حميد العلايا التابع للمحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة التعديات بالمحافظة عمر القنوي, أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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14:47ت م

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