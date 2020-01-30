ثقافي / مدير جامعة القصيم يرعى "الملتقى العلمي الأول للرياضيات" بكلية العلوم والآداب في المذنب



المذنب 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

رعى معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود أمس، "الملتقى العلمي الأول للرياضيات"، الذي تنظمه كلية العلوم والآداب بمحافظة المذنب، بمشاركة 41 متحدثًا من الرجال والنساء، بحضور محافظ المذنب عبد الرحمن بن عودة السعوي.

وشهد الملتقى مشاركة 35 بحثا متخصصا، و 14 ورقة بحثية و17 ملصقا علميا، كما اشتمل على 4 محاضرات بمشاركة 8 جامعات من أنحاء المملكة كافة و7 كليات من الجامعة.

ويهدف الملتقى الأول للرياضيات إلى تحقيق رسالة الكلية والجامعة في البحث العلمي، وعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الرياضيات، إضافة إلى تفعيل روح المشاركة بين أقسام الرياضيات بالجامعة، وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالقسم والدفع بهم لتطوير مستقبل الرياضيات والبحث العلمي في المملكة، وكذلك الاستفادة من خبرة الأساتذة البارزين في تحديد أوليات البحث العلمي في القسم وإنجاز المشاريع والبحوث الوطنية التي تتماشى مع احتياجات المملكة وتحقق رؤية المملكة 2030.

وأكد عميد كلية العلوم والآداب بالمذنب الدكتور ناصر بن محمد الصايغ، أن البحث العلمي أحد الوظائف الأساسية للكلية إضافة إلى التعليم وخدمة المجتمع، ومكونا أساسيا وفاعلا في جميع الرسائل والأدوار والنشاطات التي تقوم بها، وهو المصدر الأساسي لإنتاج المعرفة من خلال البحوث العلمية المنشورة وبراءات الاختراع، وأصبح أيضا الوسيلة الأساسية لنقل المعرفة في التعليم الجامعي المبني على البحث، وكذلك أضحى البحث العلمي يسهم بدور فعال في خدمة المجتمع من خلال تطبيقات المعرفة التي ينتجها.

وبين الصايغ أن كلية العلوم والآداب بمحافظة المذنب، تقوم بمهامها في دفع وتطوير البحث العلمي في شتى حقول المعرفة حسب تخصصاتها لتصبح رافدا بارزا للفكر والبحث العلمي في المملكة.

بعد ذلك، ألقى أستاذ مساعد في كلية العلوم بالزلفي بجامعة المجمعة الدكتور أحمد بن محمد المعاصري كلمة نيابة المشاركين في الملتقي، قال فيها: "إن الرياضيات هي أم العلوم، وسوف يتضح ذلك من خلال المشاركة والنقاش الهادف والبناء، متمنيا أن تستمر مثل هذه الفعاليات لمواكبة التطور المعرفي في هذا المجال.

// انتهى //

14:46ت م

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