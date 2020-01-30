السعودية اليوم / مدني عسير يبحث تعزيز الجانب الوقائي مع غرفة أبها



أبهـا 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

التقى مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي بن عبدالله السعوي ،عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها ، بحضور أمين عام الغرفة الدكتور رياض آل عقران.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المشتركة التي تهم الجانبين والرؤى والتي ستسهم في تعزيز الجانب الوقائي وزيادة مستوى التنسيق مع القطاع الخاص من خلال تفعيل دور لجنة الأمن والسلامة.

// انتهى //

14:34ت م

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