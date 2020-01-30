السعودية اليوم / "طبية" جامعة الملك سعود تنظم ورشة عمل عن أشعة المخ والأعصاب .. السبت المقبل



الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

ينظم قسم الأشعة والتصوير الطبي بكلية الطب و المدينة الطبية بجامعة الملك سعود السبت المقبل ورشة عمل في تخصص أشعة المخ والأعصاب، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال الأشعة الدقيق.

وستناقش الورشة أبرز البحوث والمستجدات في مجال علم أشعة الأعصاب بهدف إطلاع الأطباء وطلاب الطب على مبادئ الأشعة العصبية والتطبيقات الحديثة في هذا المجال، و الاطلاع على الأنواع المختلفة من وسائل التشخيص والفرق بينها وأهمية كل منها، فضلا عن توعية الأطباء حول دواعي استخدام كل نوع من هذه التقنيات.

وسيتم خلال الورشة وصف المظاهر المختلفة للأمراض التي تصيب الجهاز العصبي وكيفية التشخيص بالتقنيات المختلفة الحديثة للأشعة.

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14:27ت م

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