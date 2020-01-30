

طبرجل 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

استقبل محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي في مكتبه بمقر المحافظة اليوم أعضاء المجلس البلدي بطبرجل يتقدمهم رئيس المجلس عبدالكريم محمد الصبيحة .

واستعرض خلال اللقاء جهود المجلس والتعاون مع بلدية المحافظة، مؤكداً أهمية دور المجالس البلدية وما تقوم به من مهام، بما يخدم الوطن ويحقق رؤية وتطلعات القيادة، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

واستعرض خلال الاستقبال المشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المستقبلية لبلدية طبرجل، وضرورة إطلاع المجلس البلدي على أبرز المعوقات التي حالت دون التنفيذ خلال المرحلة السابقة وأبرز الحلول المناسبة.

وفي نهاية اللقاء قدَّم رئيس المجلس البلدي شكره لمحافظ طبرجل، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به المحافظ مما أسهم بشكل كبير في الدفع بالمشاريع التنموية في المحافظة .

// انتهى //

14:21ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ طبرجل يستقبل أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.