السعودية اليوم / هيئة الاعتماد الأكاديمي تجدد اعتماد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز لخمسة أعوام



جدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

جددت هيئة الاعتماد الأكاديمي لتطوير كليات الأعمال "AACSB " اعتمادها الأكاديمي لبرامج الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز لمدة خمسة أعوام، وذلك عقب زيارة وفد من الهيئة للاطلاع على سير الحركة التعليمية داخل الكلية.

وشملت الزيارة عقد عدد من الورش للتعرف على سير العملية التعليمية بالكلية والالتقاء بقيادات الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الكليات في مراحل التعليم العالي، كما اطلع على القاعات التعليمية والمعامل ومكتبات وملفات المواد بالإضافة للأندية الطلابية لتكوين صورة كاملة عن الكلية وانشطتها التعليمية.

بدوره، أكد عميد الكلية الدكتور ناصر كدسه, حرص الكلية على تطوير برامجها ومواكبة النهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة في سبيل تحقيق رؤية الوطن, مبيناً أن تمديد الاعتماد يركز على جودة المخرجات ونوعيتها، مثمنا ثقة الوفد الذي يمثل جهة دولية معتمدة وتحظى بتصنيف عالمي عالي.

وأضاف كدسه, أن حصول الكلية على تجديد هذا الاعتماد يمثل إضافة جديدة وغير مستغربة حيث سبق للكلية الحصول على اعتراف العديد من الهيئات, كهيئة "AMBA " لبرامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال في العام 2010م, الذي يمثل أول الاعتمادات الاكاديمية التي تحققها الكلية، وكذلك الحصول على اعتماد " EPAS " لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من الهيئة الأوروبية لتطوير الإدارة، وكذلك اعتماد "EFMD " في العام 2013م.

يُذكر أن هيئة الاعتماد الأكاديمي لتطوير كليات الأعمال "AACSB ", تُعد من أقدم الهيئات العالمية لتطوير واعتماد ونشر ثقافة الجودة في التعليم، حيث تأسست في العام 1916م بالولايات المتحدة الامريكية، كما تُعد من أكثر الهيئات التزاما وصرامة في تطبيق معاييرها حيث حظيت 5% فقط من كليات الأعمال في العالم بشرف الحصول على اعتمادها الاكاديمي.

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14:02ت م

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