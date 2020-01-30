

الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

حاز المعهد الدولي‎ للدراسات الإيرانية " رصانة " ، على مراتبَ عالمية متقدمة في التصنيف العالَمي لمراكز الفكر لعام 2019 / 2020، حيث حافظ على صدارته سعوديًا، فيما تقدم إلى المركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تقدم إلى السادس والعشرين على مستوى مراكز الدراسات الإقليميَّة المتخصّصة.

ودخل المعهد في تصنيفات جديدة ، إذ جاء في المركز الحادي والثلاثين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى السياسة الخارجية والشؤون الدولية، والثاني والخمسين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة وداخلها)، والثالث والخمسين بين مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة).

وجاء هذا التصنيف ، إثر التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية على مستوى العالم، وشمل أكثر من 8248 مؤسَّسةٍ مِن مؤسَّسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني.

‎ويصنِّف تقرير جامعة بنسلفانيا مراكز الدراسات مرتَّبة في أهميتها على مستوى العالَم وعلى مستوى الأقاليم الجغرافية والحقول الموضوعية للعمل والإنتاج على المستوى العالَمي، طبقًا لمجموعة مِن المؤشّرات، تتضمن إدارة وتنظيم الموارد البشريَّة وَالفكريَّة، والإنتاج الفكري والعلمي، ودرجة التأثير في عملية صناعة القرار وتوجيه السياسات.

يذكر أنَّ عشرة مراكز فكر سعودية دخلت في هذا التصنيف .

// انتهى //

13:55ت م

0113





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعهد الدولي للدراسات الإيرانية " رصانة " الأول سعوديًا ويتقدم إقليميًّا ودوليًا في التصنيف العالمي لعام 2019/ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.