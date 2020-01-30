السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يلتقي معالي رئيس هيئة النقل العام



حفر الباطن 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، بمعالي رئيس هيئة النقل العام المهندس رميح الرميح، وذلك بمكتب معاليه بمدينة الرياض .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من النقاط المهمة التي تتعلق بالخطط المستقبلية لخطوط سكتي الحديد "سار ، الشمال" وكيفية الاستفادة منها، وبحث إمكانية إعداد دراسة عن ايجاد محطات توقف لدعم شبكتي الركاب والبضائع وربطهما بالمحافظة.

وفي نهاية اللقاء قدم سمو محافظ حفر الباطن شكره لمعالي رئيس هيئة النقل لاهتمامه وحسن الاستقبال وحرصه على تلبية الاحتياجات المطلوبة للمحافظة.

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13:54ت م

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