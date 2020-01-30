شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصًا في امرأة قتلت زوجها بجدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل قصاصاً في امرأة قتلت زوجها في محافظة جدة، بمنطقة مكة، حيث أقدمت، عائشة أحمد عمر باحسين - يمنية الجنسية - على قتل زوجها، أحمد بن عمر بن محمد بافرط - سعودي الجنسية - بطعنه بالسكين عدة طعنات أدت إلى وفاته.

وكانت سلطات الأمن قد القت القبض على الجانية ، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحُكم بقتلها قصاصاً, وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.