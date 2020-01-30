ولي العهد يستعرض مبادرات المملكة مع مديرة "اليونسكو"

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واس - الرياض التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي. وشهد اللقاء استعراض المبادرات والبرامج السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل والمثمر مع اليونسكو وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. حضر اللقاء صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة و وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

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