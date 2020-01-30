كراني: زائر قطبي متسارع الخطى نحو المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، وصول موجة قطبية باردة على المملكة خلال الأيام الأولى من شهر فبراير حيث تتراجع درجات الحرارة بشكل كبير.

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وقال كراني : بعون الله نعيش عملية مد وجزر حراري حتى 06 فبراير وابتداء من يوم الجمعة 07 فبراير يقترب الزائر القطبي من الأجواء حيث يغطي يوم السبت المناطق الشمالية الغربية من المملكة ثم يغطي أجواء الشمال تدريجياً.

أما في يوم الاثنين يتحرك الزائر القطبي بشكل متسارع ويغطي الوسط، الغرب، الشرق.. حتى جنوب العاصمة بينما يوم الأربعاء يغطي شبه الجزيرة العربية.