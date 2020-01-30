شكرا لقرائتكم مسارات بديلة لتقاطع طريق الملك خالد بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30 لبدء تنفيذ مشروع جسرين جديدين متابعات الخليج 365 - الطائف أعلنت أمانة الطائف ومرور محافظة الطائف عن تحويل مسار تقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد. Advertisements وقالت الأمانة في بيان لها: تود أمانة الطائف وإدارة المرور بالمحافظة إحاطة الأهالي إلى أنه سيتم عمل تحويلات بديلة لمسارات تقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد وذلك لبدء تنفيذ مشروع جسري طريق الملك خالد . وأهابت الأمانة بالأهالي والزوار اتخاذ المسارات البديلة ضمانا لانسيابية الحركة المرورية بفترة التنفيذ. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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