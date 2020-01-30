شكرا لقرائتكم تنظيم الكهرباء تحدد حالات التعويض المالي للمستهلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30 متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت هيئة تنظيم الكهرباء عن الحالات التي يتم فيها تعويض المستهلك بسبب إخفاق مزود الخدمة وعدم تنفيذ التزاماته. وقالت الهيئة يستحق المستهلك تعويضًا ماليًا من قبل مقدم الخدمة الكهربائية في حال إخفاقه في التزاماته بتقديم الخدمات المنصوص عليها في دليل المعايير المضمونة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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