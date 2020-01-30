أعراض مرض كورونا الجديد وطرق الوقاية

2020-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا يزال العديد من دول العالم يكافح لمنع دخول فيروس كورونا الجديد الذي ضرب الصين نهاية العام الماضي وحتى الآن مستمر في حصد الأرواح.

ما هي أعراض مرض كورونا الجديد ؟

ولا تختلف أعراض فيروس كورونا الجديد عن أعراض النسخة السابقة من كورونا في كثير من الحالات حيث تم رصد ما يلي :

حدوث حمى في 90% من الحالات.

ضعف عام وسعال جاف في 80% من الإصابات.

ضيق في النفس في 20% مع ضائقة تنفسية في 15%.

كما أظهرت الأشعة السينية علامات طبية في كلتا الرئتين.

العلامات الحيوية مستقرة عمومًا في وقت الإدخال إلى المستشفى.

تُظهر اختبارات الدم انخفاضاً في عدد خلايا الدم البيضاء.

وكان الدكتور عبدالله الذيابي كشف في تصريحات سابقة اختص بها “متابعات الخليج 365” أن أعراض كورونا هي نفس أعراض الأنفلونزا التي هي عبارة عن زكام وارتفاع حرارة الجسم وسعال وضيق تنفس ولكن أحيانًا الالتهاب الرئوي يكون شديدًا ويسبب الوفاة.

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الوقاية من كورونا

وبالنسبة إلى الوقاية من كورونا، لا بد من الوقاية الصحيحة للحد من انتشار الفيروس وأهم الطرق هي: تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بأعراض الزكام، والحيوانات، مع الحرص على نظافة اليدين باستمرار، وتغطية الأنف والفم بالمناديل عند السعال.

عدد ضحايا كورونا

وحتى يوم أمس ارتفع عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد بشكل حاد اليوم إلى 132 حالة مع تسجيل قرابة 1500 إصابة جديدة في الوقت الذي قالت فيه اليابان إنها أجلت مواطنين من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس في وسط الصين.

ويسعى العديد من الدول لإجلاء رعاياها من ووهان وقال مسؤول أمريكي إن رحلة مستأجرة غادرت ووهان اليوم لكن لم يتضح من كان على متنها.

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