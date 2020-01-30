شكرا لقرائتكم أمطار الباحة تتواصل حتى الثامنة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-30 متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، تنبيهاً عن حالة الطقس في منطقة الباحة يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مستوى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول .

ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق والقرى وبني حسن وغامد الزناد ، والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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