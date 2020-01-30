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طقس الجمعة متقلب على هذه المناطق

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2020-01-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غداً والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

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كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر سوف تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة فيما يبلغ ارتفاع الموج من متر إلى مترين في حين ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

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