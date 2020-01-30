السعودية | محمد بن سلمان يستعرض التعاون الثقافي مع مديرة اليونسكو

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يستعرض التعاون الثقافي مع مديرة اليونسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الخميس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي. وشهد اللقاء استعراض المبادرات والبرامج السعودية في الجانب الثقافي، والتعاون المتواصل والمثمر مع اليونسكو وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. إلى ذلك حضر اللقاء الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

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