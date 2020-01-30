السعودية | الملك سلمان يبحث مع مديرة اليونسكو تطوير التعاون

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبحث مع مديرة اليونسكو تطوير التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي. وجرى خلال الاستقبال، استعراض أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة. هذا وحضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

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