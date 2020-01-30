كشفت حساب صهيل على منصة “تويتر” تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.
وقال حساب “صهيل” خلال تغريدة عبر “تويتر”: “معالي المستشار تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية ناجحة في نيويورك تم خلالها إزالة الورم بعد معاناته منه في الأيام الماضية”.
وعلق مغرد قائلا: “الحمدلله على سلامتك ابو ناصر غدا الشر استودعناك الله يا الغالي”. وأضافت مغردة: “الله يشفيه ويعافيه”. وتابعت مغردة:” الله يكتب له العافية و الصحة و الأجر حافظك الله”.
وكان تركي آل الشيخ قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية في رحلة علاجية ، وكشفت مصادر أن رئيس هيئة الترفيه يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ويشرف على حالته فريقا طبيا من أوروبا والولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تطورات جديدة بشأن العملية الجراحية لـ تركي آل الشيخ في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.