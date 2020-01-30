الكشف عن تطورات جديدة بشأن العملية الجراحية لـ تركي آل الشيخ في نيويورك

كشفت حساب صهيل على منصة “تويتر” تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

وقال حساب “صهيل” خلال تغريدة عبر “تويتر”: “معالي المستشار تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية ناجحة في نيويورك تم خلالها إزالة الورم بعد معاناته منه في الأيام الماضية”.

وعلق مغرد قائلا: “الحمدلله على سلامتك ابو ناصر غدا الشر استودعناك الله يا الغالي”. وأضافت مغردة: “الله يشفيه ويعافيه”. وتابعت مغردة:” الله يكتب له العافية و الصحة و الأجر حافظك الله”.

وكان تركي آل الشيخ قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية في رحلة علاجية ، وكشفت مصادر أن رئيس هيئة الترفيه يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ويشرف على حالته فريقا طبيا من أوروبا والولايات المتحدة.