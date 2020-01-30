مواطنة تتسبب في حبس والدها.. ولهذا السبب معلمة ترافق زوجها في السجن

تقبع معلمة وزوجها في السجن بعد أن كفلته كفالة غرم وأداء ولم يفيا بالسداد أمام محكمة التنفيذ.وعجزت المعلمة عن سداد المبلغ محل الكفالة والمقدر بـ 3 ملايين ريال.

وحسب”عكاظ”، فإن المعلمة تقدمت للمحكمة بطلب إطلاق زوجها مقابل كفالتها كفالة غرم وأداء بكامل المبلغ.

وقالت المعلمة في إفادتها للمحكمة: «أنا معلمة وراتبي 15 ألف ريال، وأسكن مدينة جدة»، ثم قدمت كشف حساب بنكيا لمدة 6 أشهر صادرا من أحد البنوك، ومختوما بختم طبق الأصل.

وقررت المحكمة إطلاق سراح المنفذ ضده من الحبس لمدة 3 أشهر لمنحه مهلة للسداد، وفي حال عدم التنفيذ وسداد المبلغ المحكوم به خلال هذه المدة فسيتم التنفيذ على المدين والكفيلة «الزوجة المعلمة»، والحجز عليهما خلال مدة 10 أيام .

وفي نفس الإطار، تقبع أربعينية مع والدها المسن البالغ 77 عاما منذ سنوات عدة في سجون جدة بسبب كفالة مالية تنفيذية وما زالت تنتظر طلبا لإثبات إعسارها مع والدها في مبالغ تزيد على 800 ألف ريال إثر كفالة الأب لابنته في مبالغ وتحريره شيكات مقابل ديونها.