جوجل دفعت 6.5 مليون دولار لحماية منتجاتها من الثغرات الأمنية في 2019

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كشفت جوجل عن قيمة المكافآت المالية التي دفعتها العام الماضي للباحثين الأمنيين لقاء إبلاغهم عن الثغرات في كافة منتجات وخدمات الشركة حيث بلغت 6.5 مليون دولار.

هذا الرقم يمثل ضعف ما دفعته الشركة في العام السابق حيث كان حوالي 3.4 مليون دولار في 2018 ما يمثل الاهتمام الكبير من جوجل لقاء أمن خدماتها ومستخدميها. وإجمالاً أنفقت جوجل 21 مليون دولار كمكافآت للباحثيين الأمنيين منذ عام 2010.

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وبالنظر إلى تفاصيل تلك المكافآت فإن 2.1 مليون دولار دفعتها جوجل لقاء ثغرات في منتجاتها، كما دفعت 1.9 مليون دولار لثغرات أندرويد و مليون دولار لثغرات كروم. ودفعت 800 ألف دولار لثغرات في جوجل بلاي.

ويأتي النمو الكبير في حجم مكافآت جوجل لقاء ثغرات منتجاتها نظراً لأنها أصبحت تدفع أكثر لاكتشاف الثغرة الواحدة..، فقد تضاعفت بعض المكافآت ثلاثة أضعاف ووصلت مكافآت الثغرات الخطيرة إلى 30 ألف دولار للثغرة الواحدة.

وكذلك وسّعت جوجل برنامج المكافآت الأمنية لجوجل بلاي ليشمل التطبيقات التي لديها أكثر من 100 مليون تنصيب وخلال النصف الثاني من السنة وحدها دفعت مكافآت 650 ألف دولار فيه.

وبالإضافة لهذه المكافآت، هناك جائزة بقيمة مليون دولار لمن يكتشف سلسلة من الثغرات المرتبطة ببعض وتتيح التحكم عن بعد بنظام أندرويد.

