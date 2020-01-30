مترجم جوجل سيدعم الترجمة الفورية للخطابات الطويلة في تطبيق الأندرويد

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تخطط شركة جوجل لإضافة ميزة الترجمة الفورية المباشرة للخطابات والمحادثات الطويلة لتطبيق مترجم جوجل بنسخة الأندرويد، بخطوة ستسمح للمستخدمين بأخذ تسجيلات صوتية لمحادثات طويلة أو حتى محاضرات باللغة الأصلية واستقبال ترجمتها مباشرة باللغة المستهدفة.

الميزة لا تزال في الوقت الحالي في مرحلتها التجريبية كما كشفت الشركة خلال مؤتمرها الذي أقامته أمس الثلاثاء في سان فرانسيسكو، مقدمة عرض نموذجي من الأمثلة على استخدامات الخاصية الجديدة المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث ستتطلب ميزة الترجمة والوصف الفوري للمحادثات اتصال مباشر بالإنترنت وقت إطلاقها حسب ما وضحت جوجل؛ بطريقة مغايرة لما تتبعه آلية الترجمة القصيرة المتوفرة حالياً على التطبيق المبنية على ميزات الذكاء الاصطناعي وخصائص الترجمة في الجهاز.

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مضيفةً إلى أن ميزة الترجمة المباشرة متعددة اللغات تعد عملية أكثر تعقيداً من الترجمة البسيطة المعتمدة على إدخال النص من لغة ما وترجمتها إلى لغة أخرى أو حتى إدخال جملة صوتية واحدة وتحويلها إلى لغة أخرى.

حيث أن الميزة ستتم عن طريق التقاط الصوت بشكل فوري عن طريق مايكروفون الهواتف الذكية ولن تدعم الميزة الترجمة من الملفات الصوتية على أقل تقدير في بدايات إطلاقها.

بالإضافة لعملية الترجمة قالت جوجل أن الميزة المستقبلية ستتضمن أيضاً عملية تصحيح للكلمات بالاعتماد على سياق النص ووضع علامات الترقيم مع توفير عدة خيارات للتصحيح وكذلك توفير تصحيح على النطق واللكنات الأصلية.

فيما لم تعلن الشركة عن وقت محدد لإطلاق الميزة سوى أنها قالت أنها ستصل للمستخدمين في وقت ما في المستقبل.

