هذا هو هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip

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ظهرت الكثير من التسريبات حول هاتف سامسونج القابل للطي الجيل الثاني منذ العام الماضي، وازدادت المعلومات المسربة حول الجهاز تدريجيًا حتى تعرفنا أنه سيحمل اسم Galaxy Z Flip في الأيام القليلة السابقة بعد الإعلان التشويقي لموعد الكشف عنه. وكما عملنا سابقًا، سيكون الجهاز على عكس الجيل الأول من ناحية الطي لأنه سيأتي بشكل طولي، لكن مع أحدث تسريبات فإن جميع المعلومات حوله أصبحت متوفرة.

موقع WinFuture الموثوق، نشر جميع الصور المتعلقة بالجهاز من جميع الزوايا، كما نشر جميع المواصفات التي سيضيفها هذه المرة.

وبحسب التسريبات، سيأتي Galaxy Z Flip مع شاشة بقياس 6.7 بوصة وثقف للكاميرا في أعلى الشاشة شبيه بسلسلة نوت 10 وبأبعاد طولية 22:9، وهي من نوع OLED FHD+ وبدقة عالية تصل 2636×1080 بكسل. كما أن هذه الشاشة ستأتي مع طبقة زجاجية نحيفة جدًا على عكس جالكسي فولد الذي حمل شاشة بلاستيكية.

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وبجانب الشاشة الرئيسية، فإن الهاتف سيحمل شاشة صغيرة بالجهة الخارجية بقياس 1.06 بوصة وبدقة 300×116 لإظهار الوقت والاشعارات عند الطي.

وبالحديث عن الكاميرات،فهو يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل لكل عدسة، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

وسيضيف الهاتف كذلك معالج سنابدراغون 855+ على غير المتوقع، بجانب ذاكرة رام 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

على الجهة الأخرى، فإن الهاتف سيأتي بمنفذ USB-C وبدون منفذ سماعة..، وكذلك بدون منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية لزيادة سعة التخزين. كما أنه لن يدعم تقنية الجيل الخامس 5G على عكس الجيل السابق جالكسي فولد.

هاتف Galaxy Z Flip سيأتي بسعر 1,500 يورو بحسب التسريبات، وسيتم إطلاقه في 14 فبراير.

