الإمارات تسجل أول إصابة بفيروس “كورونا” الجديد لعائلة قادمة من الصين

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أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات أمس (الأربعاء)، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة، قادمين من مدينة ووهان الصينية، التي تفشى فيها المرض مؤخراً.

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وأكدت الوزارة أن الحالة الصحية للمصابين، وهم أربعة افراد، مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الضرورية المعتمدة عالمياً.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام في الدولة لا يدعو للقلق.

وشددت الصحة على أن مراكز التقصي الوبائي في الإمارات تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي يعمل بكفاءة عالية وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

