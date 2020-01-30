مصرع وإصابة 3 مواطنين في حادث مروع بطريق عرعر- طريف الدولي

لقي شخصان مصرعهما، وتعرض ثالث لإصابات خطيرة نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من هجرة جابي، على طرق عرعر- طريف الدولي بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية مساعد غالي العنزي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت بلاغًا من مواطن بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من هجرة جابي، على طرق عرعر-طريف الدولي.

وتابع: «على الفور، تم توجيه فرقتين إسعافيتين تابعتين لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة من مراكز بمدينة وعد الشمال وحزم الجلاميد، وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى، تبين أنه حادث تصادم بين سيارتين تقلان ثلاثة أشخاص، سعوديين الجنسية.

وأشار إلى أنه «نتج عن الحادث وفاة اثنين منهما، بينما تعرض ثالث لإصابات خطيرة، وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى طريف العامّ، وأهاب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر، عبر الحد من السرعة والانشغال أثناء القيادة وربط حزام الأمان.

