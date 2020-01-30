تحذير من السيول المنقولة بمكة.. والدفاع المدني ينبه لـ«الأماكن الخطرة»

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب بالسيول.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، منها: الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، خلال الساعات القادمة.

وأضاف العقيد القرني، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تجري على إثرها السيول، داعيًا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنّبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزّه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوز السيول في الأودية والطرق التي تربط بعض أجزاء منطقة مكة، والتي قد تمرّ بمجاري السيول.

وكذلك الحذر من السيول المنقولة التي قد تصل إلى مناطق لا يوجد بها أمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

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وكانت هيئة الأرصاد قد وجّهت تنبيهًا، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة جدة ورابغ وخليص، وتستمرّ حتى الساعة الثانية مساءً اليوم الخميس.

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