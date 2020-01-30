بالفيديو.. الصخري يتوقع موجة برد جديدة ويحدد موعد انتهائها

توقع الباحث في الأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الخميس، أن تشهد المملكة موجة برد متوسطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الصخري، عبر حسابه بتويتر: «إن آخر التحديثات تشير إلى موجة برد جديدة بدايتها مساء غد الجمعة على شمال المملكة ثم مع يوم السبت 7 جمادى الأخرى 1 فبراير تتعمق نحو وسط المملكة».

وأضاف: «ذروة البرد تقريبًا ليلة وصباح الأحد»، مشيرًا إلى أنه «بنهار الأحد تعتدل الأجواء قليلًا ثم مع صباح الاثنين تبرد إلى حد ما، ومن الاثنين إلى نهاية الأسبوع متوقعٌ -بمشيئة الله- أجواء معتدلة دافئة».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والشرقية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، ويرتفع موجه مترًا إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

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