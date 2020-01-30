بالصور.. انتشال جثة بعد سقوط مركبة صاحبها في مستنقع مائي بجدة

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة، من انتشال جثة شخص سقطت مركبته في أحد المستنقعات المائية. وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه بتويتر، أن مدني جدة انتشل جثة شخص متوفى داخل مركبة سقطت بمستنقع مائي جنوب كوبري بحرة. وكان مدني عنيزة بالقصيم، أنقذ أمس الأربعاء، طفلًا يبلغ من العمر 6 سنوات، احتُجز خارج إطار (سياج) نافذة منزل بالطابق الثالث، وتم إنزاله بسيارة السلالم، وهو بصحة جيدة. Advertisements اقرأ أيضًا: الدفاع المدني ينقذ 3 أطفال و3 نساء في واقعتين منفصلتين بجدة وفيفا

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