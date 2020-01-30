خادم الحرمين يستقبل المديرة العامة لمنظمة اليونسكو

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم.
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