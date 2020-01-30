السعودية اليوم / "شرح كتاب مختصر صحيح البخاري" درس علمي بتعاوني جنوب حائل



حائل 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بعد غدٍ، درساً علمياً أسبوعياً بعنوان "شرح كتاب مختصر صحيح البخاري"، بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء بجامع عبدالوهاب الفايز بحي الجامعيين .

ويأتي الدرس ضمن برنامج مجالس العلم.

// انتهى //

12:51ت م

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