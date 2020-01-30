السعودية اليوم / فنون المدينة المنورة تزور أطفال جمعية حياة للقوافل



المدينة المنورة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

قامت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة أمس بزيارة صحيه لأطفال جمعية حياة للقوافل الخمسة بالمدينة شملت العيادات المتنقلة ( طب عام - عيون – أسنان - مختبر - صيدلية ) بحضور مدير جمعية الفنون الدكتور يعقوب البشاوري وعدد من الأعضاء .

وهدفت الزيارة إلى توعية الأطفال وتثقيفهم بطرق التعامل مع الأمراض وطرق الوقاية منها ، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات الطبية المقدمة في القوافل الطبية .

وفي ختام الزيارة تم تسليم الأطفال بعض الهدايا الرمزية .

// انتهى //

12:49ت م

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