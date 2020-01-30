السعودية اليوم / اختتام الاجتماع السنوي السابع عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن



مسقط 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

اختتم الاجتماع السنوي السابع عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الليلة الماضية في العاصمة العمانية مسقط.

وناقش الاجتماع أنشطة التفتيش الفني على السفن الأجنبية التي ترتاد موانئ الدول الأعضاء والعمل على وضع برامج موحدة لاستهداف السفن التي قد لا تلتزم بالمستويات القياسية للسلامة البحرية وتبادل معلومات وإحصائيات التفتيش من خلال مركز المعلومات التابع للمذكرة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استخدام تطبيق الهواتف الذكية لإدخال بيانات السفن المفتشة مباشرة إلى مركز المعلومات، وتوحيد الرموز المستخدمة في تفتيش السفن بما يتلاءم مع المذكرات الإقليمية الأخرى.

ووافقت اللجنة على قيام السكرتارية بتطوير برنامج يساعد المفتشين في اتخاذ الاجراء الصحيح عند مخالفة السفن من خلال الربط بين الخطأ والسند القانوني المنصوص عليه في الاتفاقيات.

كما تمت الموافقة على استخدام برامج التعليم عن بعد للمفتشين بالتعاون مع مذكرتي باريس وطوكيو بالإضافة الى إقرار الخطة التدريبية لتأهيل المفتشين البحريين خلال هذا العام.

وتمت إعادة انتخاب الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي - مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل بالإجماع وللمرة الثالثة على التوالي لرئاسة اللجنة لفترة ثلاث سنوات قادمة.

// انتهى //

12:49ت م

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