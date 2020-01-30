

جاكرتا 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

استقبل حاكم إقليم جاوه الغربية الإندونيسي المهندس رضوان كامل في مقر مكتب الحاكم اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي.

وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، وتعزيز التعاون في الشؤون الاسلامية، إلى جانب عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:45ت م

0063





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حاكم إقليم جاوه الغربية الإندونيسي يستقبل السفير الثقفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.