السعودية اليوم / ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الفلبين



مانيلا 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

أعلنت الفلبين رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكيه في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الفحوص أكدت إصابة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا، وجاءت من مدينة ووهان بالصين يوم 21 يناير.

وأضاف دوكيه أن المريضة المعزولة داخل مستشفى حكومي لا تظهر عليها أعراض المرض حاليًا.

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12:45ت م

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