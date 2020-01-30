السعودية اليوم / "وزارة العمل والتنمية" بالحدود الشمالية تنفذ جولات على المحلات التجارية



عرعر 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

نفذت فرق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، عددًا من الجولات على المحلات التجارية بالمنطقة، وشملت عددا من المواقع المختلفة.

ودعا مساعد مدير الفرع بالمنطقة خالد الحماد، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز لنظام العمل عن طريق تطبيق معا للرصد أو عن طريق الاتصال على خدمة العملاء لرقم الموحد (19911)، مؤكداً على التعامل الفوري مع أي بلاغ بهدف تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

// انتهى //

12:17ت م

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