السعودية اليوم / ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الهند



نيودلهي 5 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

أكدت الهند أول حالة إصابة لديها بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم أن طالبًا عائدًا من مدينة ووهان الصينية - مركز تفشي الفيروس - قد تم عزله في مستشفى بولاية كيرالا، مشيرةً إلى أن المريض في حالة مستقرة وتتم مراقبته عن كثب.

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12:10ت م

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