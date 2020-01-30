السعودية اليوم / دورة للعاملين بجمعيات الدعوة والإرشاد بنجران لتعزيز الأمن الفكري



نجران 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس

نظم بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنجران "بصائر"، أمس، دورة تدريبية بعنوان "تعزيز دور المكاتب التعاونية في حماية المجتمع من الأفكار المنحرفة والجماعات المتطرفة" استهدفت العاملين بجمعيات الدعوة والإرشاد بالمنطقة.

وتناولت الدورة التي قدمها المستشار بالإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية بوزارة الشؤون الإسلامية صالح بن خليفة الكليب، آلية تنفيذ البرامج الدعوية، وتعزيز الأمن الفكري والمعنوي، وسبل التواصل بين الجمعيات التعاونية وإدارة الدعوة والإرشاد.

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11:18ت م

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