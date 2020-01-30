السعودية | خادم الحرمين الشريفين يستقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو )

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:20 مساءً, 30 يناير 2020 م المناطق - واس استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) أودري أزولاي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أبرز جهود منظمة اليونسكو، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

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