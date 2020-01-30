شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: 18 مليون ساعة تطوعية خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

- عدد المستهدفين 120 ألف متطوع والفعلي وصل 192 ألف

-الفرص التطوعية المستهدفة 48 ألف والمحققة 300 ألف

- نسبة المتطوعين السعوديين 91% ومكة الأكثر تطوعاً

حققت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال العمل التطوعي مستهدفات التشجيع على ذلك، ضمن برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث تجاوز عدد المستهدفين ما كان مخطط له من الوصول إلى 120,000، بواقع 192,448 متطوعاً فعلياً دون تكرار رقم الهوية.

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وأوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي بحسب إحصائية الأعمال التطوعية للعام 2019 أن عدد الفرص التطوعية استهدف 48,125 فرصة، في حين تجاوزت الفرص المحققة 300,837 فرصة، منها 67% في مجال التطوع العام و21% في مجال التطوع المهاري و 12% في مجال التطوع الاحترافي، كما بلغ إجمالي عدد الساعات التطوعية 18,735,625 ساعة تطوعية محققة.

وأضاف أن نسبة المتطوعين السعوديين بلغت 91% حسب ما اشتملت عليه الإحصائية، حيث حازت منطقة مكة المكرمة على أعلى نسبة من المتطوعين، تليها منطقة المدينة المنورة ثم منطقة الرياض، مشيراً إلى أن التجربة التطوعية تركت أثراً إيجابياً على 97% من المتطوعين الذين كان لهم دور إيجابي في أداء الفرص التطوعية، فيما أبدى 98% منهم الرغبة في تكرار تجربة العمل التطوعي، واستعدادهم لتحفيز الآخرين لخوض هذه التجربة الرائدة، مشيراً إلى أن العديد من الجهات الحكومية وغير الربحية الفاعلة في مجال العمل التطوعي أسهمت في تحقيق هذه المستهدفات وفق مبدأ التكامل والتعاون.

وأكد النائب لقطاع التنمية الاجتماعية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي ورفع الوعي بأهميته وأثره على الفرد والمنظمات والمجتمع، واستكمالاً لمسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.