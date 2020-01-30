شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محافظات تسجل أدنى درجات حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أدنى درجات حرارة سجلت اليوم الخميس في محافظات بريدة وتبوك والقريات إلى 3 درجات مئوية بين مناطق ومحافظات المملكة. وذلك فقًا لرصد المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

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