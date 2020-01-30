شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: للمملكة وقيادتها وقفات ثابتة في دعم القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمواقف المملكة الثابتة من القضية الفلسطينية.

وأكد الشيخ على موقف القيادة الرشيدة الثابت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ ومن بعد أبناؤه وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-.

وأشار بأن المملكة تحرص على دعم الأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية، موكداً أن للمملكة وقيادتها الحكيمة وقفات ثابتة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن الموقف السعودي في نصرة القضية هو أحد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة وشعبها.